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Kapıkule'de cipin LPG tankında 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan cipin LPG yakıt tankında, eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirdi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan cipin LPG yakıt tankında, eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araç şoförü ve uçakla Türkiye'ye gelen 1 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen araçların işlemleri yapılırken, sahayı gözlemleyen Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, şüphelendikleri cipte arama yaptı. Arama sırasında aracın bagaj bölümündeki LPG tankından keskin kimyasal asit kokusu geldiği ve aracın içine kokuyu bastırmak amacıyla bol miktarda otomobil parfümü sıkıldığı belirlendi. Bunun üzerine araçta detaylı tarama gerçekleştirilirken, LPG yakıt tankında özel tertibatla gizlenmiş halde eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. UÇAKTA GÖZALTINA ALINDI Uyuşturucu şebekesinin tamamının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalarda, aracın ve içindeki maddenin sahibinin Hollanda'da olduğu saptandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından anlık olarak gerçekleştirilen uluslararası bilgi paylaşımı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüphelinin Amsterdam’dan gelerek İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapacağı belirlendi. Hollanda kolluk birimleri ile koordineli sürdürülen operasyon sonucu şüpheli, Amsterdam Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçakta yolcuların şaşkın bakışları arasında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli ile araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine konuldu.

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