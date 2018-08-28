HABER

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanında geçirip dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 3 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmelerinin ardından karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanında geçirip dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 3 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmelerinin ardından karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, gurbetçilerin aynı anda çıkış yapmak için sınır kapılarına gelişlerinden kaynakladığını söyledi. Yetkililer 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 143 bin 744 araç ile 544 bin yolcudan bugüne kadar, 93 bin 702 araç ile 376 bin yolcunun çıkış yaptığını söyledi. Önümüzdeki hafta sonu yoğunluğun devam edeceğini belirten yetkililer, karayoluyla başta Kapıkule olmak üzere, Avrupa'ya açılan diğer Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1 milyonun üzerinde gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ve büyük çoğunluğunun tatillerini bitirmelerinin ardından ülkelerine dönüş yaptıklarını söyledi.
Almanya'dan gelerek yıllık iznini Ordu'da ailesiyle geçirmesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için kuyrukta bekleyen Erdal Atakan, 2 saat kuyrukta bekledriğini söyledi. Atakan, "Ordu'dan 24 saat önce çıkış yaptık. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kuyruk var ama İstanbul'da daha fazla bekledik. Bayram dönüşü her yerde uzun araç kuyrukları var. Türkiye'nin her yerinde durum aynı" dedi. Antalya'da tatilin ardından Avusturya'ya dönmek için kuyrukta bekleyen Ali Saitöztuna, "Bizim çilemiz hep aynı. Bu kadar yoğun olduğunu bilseydim hiç gelmezdim. Bu kuyruklar azalacağına hep uzuyor. Gurbetçinin çilesi bitmez" diye konuştu.
Kapıkule Sınır Kapısı'nde görevli polis ve jandarma ekipleri kuyrukta araçların bir birlerini sollamalarına karşı önlem alırken, araçların bazılarını diğer sınır kapılarına yönlendiriyor.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Tunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptıTunceli'de geçişlerine izin verilmeyen HDP'liler oturma eylemi yaptı
Sarayburnu'nda can pazarı kameradaSarayburnu'nda can pazarı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Büyük Taarruz şehitleri anıldı

Büyük Taarruz şehitleri anıldı

Yargıtay'dan 'kadınların yüzünü güldürecek' karar: Eşin üzerine yürümek artık…

Yargıtay'dan 'kadınların yüzünü güldürecek' karar: Eşin üzerine yürümek artık…

Van Gölü için Süphan Dağı'na tırmanmışlardı, İngiliz uçağını buldular

Van Gölü için Süphan Dağı'na tırmanmışlardı, İngiliz uçağını buldular

Rektör Coşkun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Rektör Coşkun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Başkan Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.