Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanında geçirip dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çift sıra 3 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmelerinin ardından karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, gurbetçilerin aynı anda çıkış yapmak için sınır kapılarına gelişlerinden kaynakladığını söyledi. Yetkililer 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 143 bin 744 araç ile 544 bin yolcudan bugüne kadar, 93 bin 702 araç ile 376 bin yolcunun çıkış yaptığını söyledi. Önümüzdeki hafta sonu yoğunluğun devam edeceğini belirten yetkililer, karayoluyla başta Kapıkule olmak üzere, Avrupa'ya açılan diğer Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy Sınır Kapısı'ndan 1 milyonun üzerinde gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ve büyük çoğunluğunun tatillerini bitirmelerinin ardından ülkelerine dönüş yaptıklarını söyledi.

Almanya'dan gelerek yıllık iznini Ordu'da ailesiyle geçirmesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için kuyrukta bekleyen Erdal Atakan, 2 saat kuyrukta bekledriğini söyledi. Atakan, "Ordu'dan 24 saat önce çıkış yaptık. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan kuyruk var ama İstanbul'da daha fazla bekledik. Bayram dönüşü her yerde uzun araç kuyrukları var. Türkiye'nin her yerinde durum aynı" dedi. Antalya'da tatilin ardından Avusturya'ya dönmek için kuyrukta bekleyen Ali Saitöztuna, "Bizim çilemiz hep aynı. Bu kadar yoğun olduğunu bilseydim hiç gelmezdim. Bu kuyruklar azalacağına hep uzuyor. Gurbetçinin çilesi bitmez" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nde görevli polis ve jandarma ekipleri kuyrukta araçların bir birlerini sollamalarına karşı önlem alırken, araçların bazılarını diğer sınır kapılarına yönlendiriyor.

