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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:49 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek ve memleket hasretlerini gidermek üzere anavatan gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerine yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan bekletmeden geçişlerini sağlıyor. Almanya'dan ailesiyle birlikte yaz tatilini Ankara'da geçirmek için gelen Mustafa Tunçbilek, yolcukluklarının rahat geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerinin daha rahat olduğunu söyleyen Tunçbilek, "Almanya'dan 3 haftalık tatil için geldim. Yolculuğumuz geçen yıla göre daha rahat geçti. Sınır kapılarında hiç beklemedik. Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiğimizde görevliler bizi açık peronlara yönlendirdi. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyum" dedi. Fransa'dan karayoluyla önce memleketi Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından Antalya'ya tatile gideceğini söyleyen Ayhan Kumluca, "Fransa'dan yola çıktık yaklaşık 3 gündür yollardayız. Yolculuğumuz iyi geçti fakat biraz Bulgaristan kapısında bekledik. Türkiye'de 3 hafta kalıp tekrar döneceğiz. Vatanımızda olmak mutluluk verici" diye konuştu. Trakya Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 8 bin aracın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını belirtti.

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