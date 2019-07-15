HABER

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişlerini sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün de gurbetçi yoğunluğu yaşandı.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana akın akın gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan geçişlerini sağlarken, sınır kapısında zaman zaman kuyruklar oluşuyor.
Fransa'dan yaz tatilini memleketi Afyon'da geçirmek üzere gelen Salih Çelik, Sırbistan ile Bulgaristan'da yolların bozuk olmasından şikayet etti. Çelik, "Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından çocuklarla beraber Marmaris'e tatile gitmeyi düşünüyoruz" dedi.
Yaz tatilini Balıkesir'de geçirmek için İngiltere'den gelen Mehmet Kaplan ise, "Senelik izinlerimizde her yıl memlekete gelip 4 hafta tatil yapıyoruz. Bu yıl da geldik çok şükür. Yolculuğumuz güzel geçti, bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğuKapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Dağlarda 8 ay ekmek parası için ter döküyorlarDağlarda 8 ay ekmek parası için ter döküyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci Semih Terzi'nin son anları

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Şırnak'ta üs bölgesi yolunda patlama!

Şırnak'ta hain tuzak! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da hortum meydana geldi

Denizde oluştu sahile ilerledi! Hortum paniği

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 sevkiyatında bir uçak daha Ankara'ya indi

Son dakika... Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.