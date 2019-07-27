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Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri devam ediyor

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, sınır kapısından yurda gelişleri devam ediyor.

Gurbetçiler, burada işlemlerinin yapıldığı sırada, araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Kapıkule'de kısa sürede işlemleri tamamlanan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

- "Kurbanı memlekette keseceğiz"

Belçika'dan gelen Sefa Bobi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğun zor geçtiğini söyledi.

Her yıl yıllık iznini memleketi Denizli'de geçirdiğini belirten Bobi, "Allah nasip ederse kurbanı memlekette keseceğiz. Kurban Bayramı'nı akrabalarımızla geçireceğiz. Yolculuk boyunca gümrüklerde sıkıntılar yaşıyoruz ama bu yıl Kapıkule'den daha hızlı geçtik. Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapısında sorun yaşadık." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mehmet Güzel de tatilini İstanbul'da geçireceğini anlatarak, "Vatan burnumuzda tütüyor. Kurban Bayramı'nı burada geçireceğiz. Eş dost ziyaretleri yapacağız Allah nasip ederse. Yolculuğumuz güzel geçti, sınır kapısından da geçmiş yıllara göre daha hızlı geçtik, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gurbetçi Kapıkule sınır kapısı Tatil

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