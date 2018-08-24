KAPIKULE'DE GURBETÇİLERİN 8.5 KİLOMETRELİK KUYRUK ÇİLESİ

Haber-Kamera Engin ÖZMENEDİRNE,(DHA)-Yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün başlayan çift sıra kuyrukları bugünde devam ederek 8.5 kilometreyi geçti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule'den 5 bin araçla 25 bin kişinin çıkışı yapılırken, geçen yıl yol ortasına bıraktıkları çöplerle eleştirilen gurbetçilerin bu yıl çöp bırakmadıkları görüldü. Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçmesi sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Dönüş için karayolunu tercih ederek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapısıyla, Yunanistan'a açılan Pazarkule de dün başlayan kuyruklar bugün artarak devam etti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrüğün dışına taşan kuyruklar bugün çift sıra olarak 8.5 kilometreye kadar ulaştı. Pazarkule sınırında ise 4 kilometreyi geçti. Fransa'nın başkenti Paris'te yaşadığını anlatan Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını kaydeden Aras, Türkiye tatilimiz çok güzel geçti ama sonu berbat. Gümrüğün çilesine bir çare bulunması lazım. Gece 04.00'te geldik, daha gümrüğü göremedik. En az 8 kilometrede gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum dedi. Yunus Ceylan'da sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini belirterek, uçak fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesini istedi. Ceylan, Uçak fiyatları çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan'dan Bulgaristan'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar şeklinde konuştu. Bolu'da tatilini geçirip Almanya'da dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Böyle kuyruklar olunca insan gelmek istemiyor. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik. Bundan sonra gelmeyeceğiz herhalde dedi. BU KEZ ÇÖP BIRAKMADILAR Geçen yıl gurbetçilerin dönüşleri sırasında Kapıkule'de kilometrelerce kuyruk oluşmuş, yol kenarına bırakılan çöpler gündem olmuştu. Gurbetçilerin dönüşlerinin ardından yaklaşık 5 ton çöp toplanırken, bu yıl yol kenarlarına çöp bırakmadıkları gözlendi. 24 SAATTE 6 BİN ARAÇ ÇIKTI Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 6 bin araçla 25 bin kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

