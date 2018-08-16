Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Yurtta izinlerini kullanan Türklerin, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.
Yıllık izinlerini kullanmak üzere temmuz başında baba ocaklarına gelen gurbetçilerin izinleri bitti. Dönüş için yola koyulan Avrupalı Türkler, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Bazı yerlerde dörderli, beşerli halde araç sıraları oluşturan yüzlerce gurbetçinin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor. Bulgaristan'ın ülkesine giren araçları araması nedeniyle geçişlerin uzun sürdüğü belirtiliyor.
Sınır kapısı saha içi ve saha dışında bini aşkın araç çıkış için bekliyor.
Dönüşlerin başladığı 16 Temmuz'dan bu yana 52 bin 331 aracın çıkış yaptığı öğrenildi.
Evlerine dönen gurbetçiler, sınır kapılarındaki beklemelere rağmen Türkiye'ye gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, gelişteki mutluluğun yerini dönüşte hüzün aldığını ifade etti.
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