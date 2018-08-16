HABER

Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Avrupa'da yaşayan Türklerin Kapıkule'den dönüş yolculuğu sürüyor

EDİRNE (AA) - Yurtta izinlerini kullanan Türklerin, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Yıllık izinlerini kullanmak üzere temmuz başında baba ocaklarına gelen gurbetçilerin izinleri bitti. Dönüş için yola koyulan Avrupalı Türkler, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bazı yerlerde dörderli, beşerli halde araç sıraları oluşturan yüzlerce gurbetçinin sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor. Bulgaristan'ın ülkesine giren araçları araması nedeniyle geçişlerin uzun sürdüğü belirtiliyor.

Sınır kapısı saha içi ve saha dışında bini aşkın araç çıkış için bekliyor.

Dönüşlerin başladığı 16 Temmuz'dan bu yana 52 bin 331 aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

Evlerine dönen gurbetçiler, sınır kapılarındaki beklemelere rağmen Türkiye'ye gelmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, gelişteki mutluluğun yerini dönüşte hüzün aldığını ifade etti.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğulduErzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dönüş gurbet Hüzün

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına kızdıran yorum

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Binbaşım beni çok duygulandırdı' demişti... O resim baş köşede!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.