HABER

Kapıkule'de hurma taşıyan tırdan yaklaşık yarım ton eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

 - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

ANKARA (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tır, riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan tırın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi. Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı.

Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

PARTNER 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları 'Bu dünyaya ait olamaz!' İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2)Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü (2)
Trans bireye randevu verdirdiği babasını kardeşine öldürten ağabey yakalandıTrans bireye randevu verdirdiği babasını kardeşine öldürten ağabey yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.