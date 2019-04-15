HABER

Kapıkule'de kaçak elektronik sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1790 kaçak elektronik sigara ve 4 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1790 kaçak elektronik sigara ve 4 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin şüphelendiği araç, Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden izlemeye alındı. Şüpheli araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde pasaport ve gümrük işlemleri sonrası X- Ray taramasına sevk edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra takibe altına alınan araç şoförünün, araçta bulunan bazı eşyaları indirerek X- Ray taramasından gizlemeye çalıştığı görüldü. Bunun üzerine araçta detaylı arama ve kontroller yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltukların altında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, 1790 elektronik sigara ve parçaları ile 4 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Diyarbakır Adliyesi’ne sokulmak istenen bin 388 suç aleti ele geçirildiDiyarbakır Adliyesi’ne sokulmak istenen bin 388 suç aleti ele geçirildi
Depremde can kaybı olmadıDepremde can kaybı olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.