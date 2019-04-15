Kapıkule'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1790 kaçak elektronik sigara ve 4 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin şüphelendiği araç, Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden izlemeye alındı. Şüpheli araç, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde pasaport ve gümrük işlemleri sonrası X- Ray taramasına sevk edildi. Gümrük muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra takibe altına alınan araç şoförünün, araçta bulunan bazı eşyaları indirerek X- Ray taramasından gizlemeye çalıştığı görüldü. Bunun üzerine araçta detaylı arama ve kontroller yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagajında ve arka koltukların altında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, 1790 elektronik sigara ve parçaları ile 4 bin güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

