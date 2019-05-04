Kapıkule'de kaçak ilaç operasyonu

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, hayvanlarda kullanılan bin 344 adet kaçak doping ilacı ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapacak bir aracı takibe aldı. Gümrük kapısında x-ray taramasına alınan araç, daha sonra detaylı şekilde arandı.

Araçtaki kolilerde faturasız, beyan edilmeyen bin 344 ilaç bulundu. Hayvanlarda kullanıldığı belirlenen doping ilaçlarının 1 milyon 900 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

