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Kapıkule'de kaçak ilaç operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda hayvanlarda kullanılan bin 344 adet kaçak doping ilacı ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, hayvanlarda kullanılan bin 344 adet kaçak doping ilacı ele geçirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapacak bir aracı takibe aldı. Gümrük kapısında x-ray taramasına alınan araç, daha sonra detaylı şekilde arandı.

Araçtaki kolilerde faturasız, beyan edilmeyen bin 344 ilaç bulundu. Hayvanlarda kullanıldığı belirlenen doping ilaçlarının 1 milyon 900 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

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