HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapıkule’de kaçak oto parçaları ele geçirildi

Kapıkule’de kaçak oto parçaları ele geçirildi

28.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 600 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı jandarma yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, maddi değeri yaklaşık 600 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Kapıkule’de kaçak oto parçaları ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 600 bin lira değerinde kaçak elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı jandarma yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, maddi değeri yaklaşık 600 bin lira değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Şüpheli 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fendoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajını TBMM’de verdiFendoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajını TBMM’de verdi
Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor' Savunma Sanayi Başkanı'ndan gündem olacak ifadeler! 'Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor'
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandıTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
kaçak kapıkule

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

İlginizi Çekebilir

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.