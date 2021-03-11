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Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

11.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve milyonlarca liralık ticari eşya ele geçirdi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, boş olduğu beyan edilen yabancı plakalı bir tırın gizli bölmesinde 63 kilogram esrar, 736 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda ticari eşya ele geçirildi.Dedektör köpeklerle arama yapıldıEdirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu ve yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve milyonlarca liralık ticari eşya ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, boş olduğu beyan edilen yabancı plakalı bir tırın gizli bölmesinde 63 kilogram esrar, 736 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda ticari eşya ele geçirildi.

Dedektör köpeklerle arama yapıldı
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu ve yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen tırın boş olarak beyan edilen dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Dedektör köpekle de kontrol edilen tırda, narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlere tepki verdiği görüldü. Söz konusu bölümler söküldüğünde gizli bir bölme olduğu tespit edildi.

Gizli bölmelerde bulundu
Gizli bölmede yapılan aramada 82 paket içerisinde 63 kilogram esrar, 90 paket içerisinde 736 bin adet uyuşturucu hap, 325 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar, 3 bin adet elektronik sigara cihazı, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin adet hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin adet sigara filtresi, 937 bin adet sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Porselenler ele geçirildi
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tespit edilen diğer şüpheli araçlarda da çeşitli ticari eşya ele geçirildi. Bir tırda yapılan aramada tırın çekici kabini ve malzeme dolabında bulunan kolilerin içerisinde piyasada yüksek fiyatlardan alıcı bulan, el yapımı 261 parça; bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 803 parça porselen ele geçirildi.

56 milyon TL’lik uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi
Yine geçtiğimiz birkaç günlük süre zarfında Kapıkule’de gerçekleştirilen gümrük muhafaza operasyonlarında 365 adet cep telefonu ve aksesuarının yanı sıra aralarında oto yedek parçaları ve kürklerin de yer aldığı bini aşkın ticari eşya yakalandı.
Ele geçirilen toplam 56 milyon lira değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

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