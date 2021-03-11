Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, 63 kilogram esrar, 736 bin uyuşturucu hap ve milyonlarca liralık ticari eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, boş olduğu beyan edilen yabancı plakalı bir tırın gizli bölmesinde 63 kilogram esrar, 736 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda ticari eşya ele geçirildi.

Dedektör köpeklerle arama yapıldı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısına yurt dışından gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu ve yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-Ray taramasına sevk edilen tırın boş olarak beyan edilen dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Dedektör köpekle de kontrol edilen tırda, narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlere tepki verdiği görüldü. Söz konusu bölümler söküldüğünde gizli bir bölme olduğu tespit edildi.

Gizli bölmelerde bulundu

Gizli bölmede yapılan aramada 82 paket içerisinde 63 kilogram esrar, 90 paket içerisinde 736 bin adet uyuşturucu hap, 325 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar, 3 bin adet elektronik sigara cihazı, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin adet hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin adet sigara filtresi, 937 bin adet sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.