Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce kaçak ürün yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında son birkaç günde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucudan elektronik eşyalara, oto yedek parçasından tütün mamullerine, hayvan kürklerinden tarihi eserlere kadar binlerce kaçak eşya ele geçirildi.

Keskin burunlu dedektör köpekler boş geçmiyor

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en önemli gümrük kapılarından Kapıkule’de Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son birkaç günde bazı günler birden fazla operasyon gerçekleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak isten binlerce ürüne, yüksek teknoloji ürünü teknik cihazlar ve dedektör köpeklerin de yardımıyla gizlendikleri yerlerde tespit ederek el koydu.

Aracın yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizi sonucu Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına boş olarak geldiği beyan edilen tır şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla tırda yapılan aramada, düzenek ile aracın yedek lastiğine bağlanan uyuşturucu tespit edildi.