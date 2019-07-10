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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

EDİRNE'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren TIR'da yapılan aramada, lüks araç motoru, cep telefonu, ilaç, çayın da aralarında bulunduğu çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren TIR'da yapılan aramada, lüks araç motoru, cep telefonu, ilaç, çayın da aralarında bulunduğu çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmada, TIR ile yurda kaçak eşya sokulacağını belirledi. Polisin Bulgaristan'dan takibe aldığı D.G.T.'nin kullandığı TIR, pazar gecesi yarısı Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Polis ve Kapıkule Gümrük Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada, TIR, detaylı aramadan geçirilmesi için X- Ray cihazına yönlendirildi. Yönlendirmenin ardından TIR sürücüsün aynı marka başka TIR ile plaka değişikliği yaptığı belirlendi.

Bunun ardından iki araçta X- Ray taramasına yönlendirilip, detaylı aramadan geçirildi. Aramada TIR'da 4 go kart aracı, 11 bin atomizer, 2 bin 500 elektronik sigara, 6 bin elektronik sigara likiti, 153 bin sigara filtresi, 440 bin sigara kağıdı, 380 bin makaron, 3 bin değişik marka ve ebatlarda içki, 5 bin ilaç, 2 bin 500 telefon ekranı, 1600 cep telefonu, 18 bin güneş gözlüğü, 760 çanta, 705 otomobil parçası ile 4 lüks otomobil motoru, 5 bin kilo çay olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı eşyası ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili, Bulgar uyruklu TIR sürücüleri I.L.D., D.G.T. ile Y.K., O.S., S.D., M.A., S.B. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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