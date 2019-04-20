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Kapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alan

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta beklerken yaşadıkları sıkıntıları önlemek için Kapıkule'de özel alan çalışması yaptıklarını söyledi.

Kapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alan

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta beklerken yaşadıkları sıkıntıları önlemek için Kapıkule'de özel alan çalışması yaptıklarını söyledi. Canalp, "Bu çalışmalar bittikten sonra bu alan çok fonksiyonlu olarak kullanılacak. Gelecek gurbetçilerimiz dönüşlerinde çile çekmesinler diye, özellikle temmuz ve ağustos aylarında o sıcak dönemde, zor günlerde arabada dur-kalk yapmak yerine mümkün mertebe bu alanı da ikinci bir fonksiyon olarak kullanabilmelerini arzu ediyoruz" dedi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçiler için Kapıkule'nin yanında özel bir alanı hizmete açacaklarını söyledi. Vali Canalp, oluşturulacak alanda hem Edirneli kadınların ürettikleri yerel ürünleri satabileceğini hem de gurbetçilerin kuyrukta beklemek yerine burada dinlenebileceğini söyledi. Edirne'de Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapıları gibi turistik bölgelerde yerel ekonomiyi güçlü ve dinamik şekilde kullanmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Canalp, "Bu güzergahtan akan transit trafik aynı zamanda hareketli olmalı. Hareketin olduğu yer berekettir. Edirne'nin bir bereketi olmalıdır. Edirne, bu transit trafikten mümkün olduğu kadar yararlanabilmelidir. Aynı şekilde Keşan bölgesinde yaz döneminde gelmiş olan bu trafik de aynı zamanda civardaki köylerimiz için bir bereket haline dönüşebilmelidir. Bunu da Edirne'nin çalışkan kadınları yapacak. Köylerimizde görmüş olduğunuz o çalışkan kadınlar, temel olarak onların ekseninde yürüteceğimiz bir faaliyet olacak" dedi.
Söz konusu trafik hareketliliğini ekonomiye dönüştürmek adına Kapıkule Sınır Kapısı yanında bulunan bir alanda çalışma başlattıklarını söyleyen Vali Canalp, "Şu anda Kapıkule'deki o alanı çok amaçlı olarak kullanmayı arzu ediyoruz. Orada aynen Kırsalın Doğal Pazarı gibi, pazar günleri müteşebbis kadınlarımızın yapmış olduğu gibi kendi üretmiş oldukları ürünlerin pazarlamasını yaptıklarının bir benzeri mahiyetinde o alanda da benzer aktiviteler yapmalarını istiyoruz, arzu ediyoruz. Hâlihazırda İl Özel İdaresinin ekibi düzenleme çalışması yapıyor orada ve altyapısını hazırlıyoruz. Orada belli bir dere girişi var, o dereyi düzgün hale getirmemiz lazım. Bunu bitirdikten sonra üstyapıyla ilgili belli çalışmalar yapmamız lazım" diye konuştu.
Vali Ekrem Canalp, "Bu çalışmalar bittikten sonra bu alan çok fonksiyonlu olarak kullanılacak. Bir tarafından yerel ürünleri pazarlayabileceğimiz bir alan haline gelecek. Gerektiğinde şehirlerdeki kadınlarımızın da ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri bir alan haline gelecek. Gün gelecek gurbetçilerimiz de dönüşlerinde çile çekmesinler diye, özellikle temmuz ve ağustos aylarında o sıcak dönemde zor günlerde arabada dur-kalk yapmak yerine mümkün mertebe bu alanı da ikinci bir fonksiyon olarak kullanabilmelerini arzu ediyoruz. Aşağı yukarı 18 günlük bir dönem bu. Bu süre içerisinde gurbetçilerimizin de gerektiğinde araçlarını oraya park edebileceği ve çile çekmeden uygun koşullar altında bekleme yapabileceği bir alan halinde dizayn etmeye çalışıyoruz şu anda" dedi.
Canalp, alanın gelecek döneme yetişeceğini belirtirken, diğer gümrük kapılarında da belli güzergahlar üzerinde aynı çalışmayı düşündüklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alanKapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alanKapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alanKapıkule'de 'kuyruk çilesi' yaşayan gurbetçiler için özel alan

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