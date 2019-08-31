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Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi bir şahıs, PKK propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, M.S.

Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi bir şahıs, PKK propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahıs Türkiye’de yıllık iznini geçirdikten sonra yaşadığı ülke olan İsviçre’ye dönmek için aracı ve ailesi ile birlikte çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu şahsın terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda suçundan aranması olduğu tespit edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan PKK şüphelisi M.S., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı

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