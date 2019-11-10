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Kapıkule’de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Edirne’de Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı.Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otoban yolunda meydana geldi.

Edirne’de Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı.
Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 BSF 34 plakalı sıvı yakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerden akan sıvı yakıt bir anda alev aldı. Yoldan geçen başka bir tır sürücüsü tarafından olay anı cep telefonu ile görüntülenirken, tankerden akan yakıtın tarlalarda adeta bir alev kanalı gibi yandığı görüldü. Kaza sonrası çekici ve tanker hurdaya döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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