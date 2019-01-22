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Kapıkule'de TIR dorsesinde 67 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın dorsesinde tabana gizlenmiş 67 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü Bulgar uyruklu Z.A.A. (42) tutuklandı.
Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen demir profil yüklü TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR, dorsesinin tabanında yoğunluk tespit edilmesi üzerine de araç arama hangarına çekildi. Dedektör köpekler 'Benga' ve 'Maske' ile yapılan detaylı aramayla, dorse tabanına gizlenmiş 130 paket içerisinde 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Bulgar uyruklu sürücüsü Z.A.A., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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