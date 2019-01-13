"Kapıkule'de tır kuyrukları tarih olacak"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruklarının kısa sürede tarihe karışacağını söyledi. Elmacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başlattığı Kapıkule Eylem Planı'yla tır geçişlerinde önemli bir rahatlama sağlandığını söyledi. Pekcan'ın kasım ayında hem Kapıkule'de incelemeleri hem de Sofya'da temaslarıyla Bulgaristan tarafının harekete geçtiğini ifade eden Elmacıoğlu, şöyle konuştu: "Temaslarda Bulgaristan, hem personel takviyesi yapacağını hem de tır peron sayısını arttıracağını söylemişti, bunları 15 Aralık itibarıyla gerçekleştirdi. Bulgaristan, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na 80 personel takviyesi yaptı. Personel ve peron açısından karşı tarafta herhangi bir sıkıntı kalmadı." - Peronlarda ihtisaslaşma gerçekleşecek Bulgaristan'ın iyi ilişki ve temaslar sayesinde gerçekleştirdiği tır trafiğini rahatlatacak katkılarını devam ettireceğini taahhüt ettiğini anlatan Elmacıoğlu, şöyle devam etti:

"Transit tırlarda ve frigolu denilen soğuk zincir taşıması yapan tırlarda belli numaralı peronların kullanılacağı taahhüt edildi. Son derece iyi ilişkiler sayesinde Bulgarlar da tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Geçmişte yaşanılan ve bugün de kısmen devam eden tır kuyrukları ile ilgili olarak takviye iki peronunun göreceli olarak belli bir rahatlık sağlayacağı söylenebilir ama bu yeterli midir? Değildir tabii ki. Bunun yanında gümrüklü saha içerisinde halihazırda bulunan ve Gümrük Turizm İşletmesi tarafından işletilen tır parkına ilaveten ek olarak 220 tır kapasiteli ek tır parkı yapılacak. Planlandı ve projesi tamamlandı, son aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde de bunun yapımına başlanacak. Bunun da nispeten tır kuyruklarına etkisi olacak." Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulan bir heyetin bu konuda yoğun mesai harcadığını anlatan Elmacıoğlu, "Bu heyetle devamlı irtibat halindeyiz. Önümüzdeki günlerde Edirne Valiliğimizin, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanacak yeni projeler de gündeme gelecek. Somutlaştığında da bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Projeler gerçekleştiğinde iddialı konuşuyorum tır kuyrukları tarih olacak." şeklinde konuştu.