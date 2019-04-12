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Kapıkule'de tır kuyrukları tarih oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruklarını sona erdirmek için yapılan sistem hayata geçirildi - Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "İhracatımızın kahramanı tır sürücülerinin sıkıntılarını sona erdirecek olan uygulamaya başladık. Tır şoförlerimiz 8 saat araç kullandıktan sonra dinlenme sürelerini yollarda değil araç parklarında, tesislerde geçirecekler"

EDİRNE (AA) - Kapıkule'deki tır kuyruklarını sonlandırmak için yapılan "Tır kuyruklarını sonlandırma peronu" hizmete alındı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne - Kapıkule yoluna yapılan peronda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan peron sayesinde tır şoförlerin kuyruklarda değil tesislerde sırasını bekleyeceğini söyledi.

Valilik olarak tır kuyruklarını sonlandırma noktasında çok sayıda toplantı yaptıklarını ifade eden Canalp, çalışmalar neticesinde yapılan küçük bir kulübenin tır kuyruklarının sonlandırılmasında büyük fayda sağlayacağını gördüklerini aktardı.

- "İhracatın kahramanları sıkıntı çekmeyecek"

"Bundan sonra tır şoförlerimiz artık araçlarında sıra beklemek zorunda kalamayacaklar" diyen Vali Canalp, şöyle devam etti:

"İhracatımızın kahramanı tır sürücülerinin sıkıntılarını sona erdirecek olan uygulamaya başladık. Tır şoförlerimiz 8 saat araç kullandıktan sonra dinlenme sürelerini yollarda değil araç parklarında, tesislerde geçirecekler. Yaptığımız bu perondan bir sıra fişi alacak, ilerideki herhangi bir tesiste kendi sırasını bekleyecek.

Beklediği esnada kendisine cep telefonundan bilgilendirme de yapılacak. Hangi saatte işlemlerini yapmak üzere hareket etmesi gerektiğini bilecek. Böylelikle kuyruklardan kaynaklanan sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Bu basit ve pratik bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına, Edirne dediğimiz zaman tır kuyrukları gelmeyecek."

Vali Canalp, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki tır kuyruklarının sona erdirilmesi için de çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bir gazetecinin "Türkiye'de bu sistemin emsali var mı?" sorusu üzerine Canalp, Kapıkule'deki sistemin tır veya araç kuyruklarının olduğu farklı illerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Vali Canalp, "Artık tır kuyrukları olmayacak mı?" sorusu üzerine de çok çok istisnai durumlarda tır kuyruklarının olabileceğini ancak artık tır kuyruğu olmasını beklemediklerini belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türklerin yoğun şekilde ülkeye geldiği yaz döneminde Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan araç kuyruklarına da değinen Canalp, bu kuyrukların sonlandırılması için de birkaç alternatif plan üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kuyruk TIR

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