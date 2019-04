Kapıkule'de TIR sürücülerinin kuyruk çilesi sona erdi

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücüleri için çileye dönen araç kuyruklarını sona erdirecek sistem kullanılmaya başlandı. Şoförler, Kapıkule yolu üzerinde kurulan perondan aldıkları sıra numarasının ardından tesislerde dinlenirken, cep telefonlarına gelen mesaj ya da uygulama üzerinden kendilerine sıra geldiğini öğrenerek yola çıkacak. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayriinsani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak" dedi.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruklarına son vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Edirne Valiliği iş birliğinde yeni bir sistem hayata geçirildi. Sistem kapsamında, Kapıkule karayolu üzerinde kurulan perondan sıra numarası alacak TIR şoförleri, istediği tesiste dinlenecek ve cep telefonlarına gelen mesaj ya da uygulama üzerinden kendilerine sıra geldiğini öğrenerek, kuyruğa girmeden Kapıkule'den çıkış yapabilecek.

Kapıkule yolu üzerinde şoförlere numara verilen peronu inceleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, şunları söyledi:

"Edirne dediğimizde akla gelen kötü imajlardan bir tanesi TIR kuyruklarıydı. Bazen 10-15 kilometreyi, hatta 22 kilometreyi bulan TIR kuyruklarımız oluyordu. Bu kuyruklar neden oluyor? Bir defa bunu görmek gerekiyor. Kapıkule dünyadaki en büyük ikinci kara hudut kapısı. Amerika ile Meksika arasındaki hudut kapısını bir kenara bırakacak olursanız, dünyada en fazla araç yoğunluğunun yaşandığı hudut kapısı Kapıkule. Dünyanın en büyük ikinci kapısı olmasına rağmen bizim ülkemizin ekonomisinin dinamizminin de bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar artırsanız da belli miktarda kuyruk mutlaka olur. Bu kuyruklar da bazı dönemlerde 22 kilometreyi bulabiliyor. Valilik, bölge müdürlüğümüz olarak, vali yardımcılarımız, il emniyet müdürümüz ve il jandarma komutanımızla beraber çok sayıda toplantı yaptık, 'Acaba biz bu TIR kuyruklarını nasıl sonlandırırız?' diye. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi Edirne'ye geldiğinde de bu konuyu kendisiyle görüştük, kendisinin talimatlarını alma şansımız oldu. Daha sonra yine kendisiyle telefonla görüşme yapmak suretiyle yine bu TIR kuyruklarının sonlandırılması noktasında kendilerinden desteklerini talep ettik. TOBB Başkanı Rifat Bey de aynı şekilde her türlü destek olacaklarını ifade etti. Kendi aramızda yaptığımız belli toplantılar neticesinde bu gördüğünüz küçük kulübenin TIR kuyruklarını sonlandırması noktasında çok faydalı olabileceği fikir birliğine vardık."

MESAJ İLE BİTEN KUYRUK ÇİLESİ

TIR şoförlerinin sıra fişi almalarının ardından cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini anlatan Vali Canalp, "Başlangıçta bu yazılımın nasıl olması gerektiği noktasında tereddütler yaşadık. Uygulamaya geçmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşadık ama her sıkıntıyı aşama aşama sona erdirmek suretiyle bugün artık bu tesisi faal hale getirme imkanımız oldu. Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık gayriinsani koşullar altında araçlarında sıra beklemek zorunda kalmayacak. Malumlarınız, TIR şoförlerimiz günün 8 saatini araç kullanmakla geçirebilirler, geri kalan 16 saatlerinde de dinlenmek zorundalar. Daha fazla araç kullanmaları yasaktır. TIR kuyruğunda bekletildiğiniz zaman ise dinlenemiyorsunuz. Mutlaka 5 dakikada bir aracınızı çalıştırmanız, tekrar yola koyulmanız gerekiyor ve bu periyot devam ediyor. Eğer gece saatine kaldığınızda da uyku düzeninizi de aynı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla da TIR şoförlerimizin dinlenmeleri gerekiyor. Beklemeye alışkınlar zaten ama insani koşullar altında beklemeye alışkınlar" dedi.

Sistem konusunda bilgi veren Canalp, "Bizim de yaptığımız bu uygulama da TIR şoförlerimiz insani koşullar altında tesislerde beklemesine yönelik. Buradan TIR şoförlerimiz TIR kuyruğunda beklemek yerine, buradan bir sıra fişi alacak, almış olduğu fişle ilerideki tesislerden herhangi bir tesiste gidecek, kendi sırasını bekleyecek. Beklediği sırada da kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde kendisi hangi saatte işlemlerinin yapılacağını bilecek. Kişilerin cep telefonlarına da mesaj gidiyor, uygulama üzerinden de kendi sıralarının ne zaman geleceğini görme imkanları buluyor. Dolayısıyla artık kuyrukta beklemek durumunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme imkanımız olacak" diye konuştu.

'KAPIKULE, TIR KUYRUĞU İLE ANILMAYACAK'

Kapıkule'nin artık TIR kuyruğu ile anılmayacağını söyleyen Canalp, "Bu basit ve çok pratik bir sistem, çok fazla yüksek maliyeti olmayan bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına Edirne denildiği zaman TIR kuyrukları gelmeyecek. Artık Edirne'de Kapıkule en azından TIR kuyruklarıyla anılır olmayacak. İnşallah bundan sonra ihracatımızın isimsiz kahramanları olan TIR şoförleri de insani koşullar altında seyahat etme ve dinlenme imkanı bulmuş olacaklar. Buranın Türkiye'de de dünyada da adı yok. Siz nasıl adlandırırsanız o şekilde adlandırılmış olur. Bizdeki adı 'TIR kuyruklarını sonlandırma peronu' bu. Buradaki tesislerin kapasitelerine göre artık TIR kuyruğu olmasını beklemiyoruz" dedi.

KÜÇÜK ARAÇLAR İÇİNDE ÇALIŞMA VAR

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gurbetçi vatandaşların oluşturduğu küçük araç kuyruklarının önüne geçilmesi için de çalışmalarının olduğunu söyledi. Vali Canalp, "Yaz aylarında bir de gurbetçilerimizin çektiği bir başka sıkıntımız daha var. TIR şoförlerimizin sıkıntılarını giderdik, gurbetçilerimizin sıkıntısını asla unutuyor değiliz. Yaz aylarındaki sıkıntıların da bertaraf edilmesine yönelik belli bir çabamız var. Birkaç tane alternatif model üzerinde bunun da sonlandırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah gurbet sezonu geldiği zaman da gurbetçilerimizin Türkiye sınırları içerisinde çile çekmeden yolculuk yapma imkanı sağlayabilecek bir sistematik modelleme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇİLE BİTTİ, SIKINTI YOK'

Almanya'ya ihraç yükü götüren TIR sürücüsü Ali Osman Yılmaz, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kişisel ihtiyaçlarını gideremeden 4 gün bekledikleri kuyrukların bittiği yeni uygulamayla sınır 1 günde tesislerde istirahat ederek rahatça geçtiklerini söyledi. Kuyrukta beklerken en büyük sorunları olan mültecilerin de artık TIR'larına kaçak binemediklerini belirten Yılmaz, "Bunu yapanların emeğine sağlık, çok güzel bir uygulama. Daha önce burada günlerce yollarda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Burada tuvalet ihtiyacımızı bile gideremiyorduk. Yaklaşık 14 yıllık şoförüm, o yıldan bu yana hep kuyruktayız. Özelikle hafta sonu çok yoğun oluyordu. Eskiden 4 gün sıra bekliyorduk sınırı geçmek için ama şu anda 1 günde geçiyoruz. Tesislerde dinlenirken bize mesaj geliyor ve biz Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı da tesislerde gideriyoruz. Önceden araçlarımıza mülteciler kaçak yolla biniyordu. Şimdi bu sorunumuz da ortadan kalkmış oldu" dedi.

İstanbul'dan Almanya'ya ihraç yükü götüren Bayram Şenkal da "Sırada en büyük sıkıntımız, sırada beklediğimiz zaman uyumamamızdı. Şimdi sıkıntı yok, direkt parka giriyoruz. Artık kuyruk çilemiz bitti. Güzel bir uygulama oldu" diye konuştu.

Vali Ekrem Canalp, peronda incelemelerde bulunup, TIR sürücüleri ile sohbet etti.