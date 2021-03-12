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Kapıkule’de tırcının montunun astarından 2 kilo kokain çıktı

12.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Kapıkule’de tırcının montunun astarından 2 kilo kokain çıktı

Edirne’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Kapıkule’den yurda giriş yapan bir tır sürücüsünün montunun astarı içerisine gizlenmiş 2 kilogram 300 gram kokain maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘Uluslararası uyuşturucu ticaretine’ yönelik yapılan çalışmalarda, Kapıkule Kara Hudut Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir tır durduruldu.Kokaini montunun astarına gizlemişSürücülüğünü E.T.

Edirne’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Kapıkule’den yurda giriş yapan bir tır sürücüsünün montunun astarı içerisine gizlenmiş 2 kilogram 300 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘Uluslararası uyuşturucu ticaretine’ yönelik yapılan çalışmalarda, Kapıkule Kara Hudut Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan bir tır durduruldu.
Kokaini montunun astarına gizlemiş
Sürücülüğünü E.T. isimli şahsın yaptığı tır aracında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, tır şoförü E.T. isimli şahsın montunun astarının içerisine sakladığı iki paket halinde daralı ağırlığı 2 kilogram 300 gram kokain maddesi ele geçirilerek, el konuldu.
Soruşturma kapsamında adı geçen E.T. isimli şüpheli şahıs Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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