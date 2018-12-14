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Kapıkule'de TIR'daki yangın söndürme tüpünden kokain çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'daki aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde  4 kilo 570 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'daki aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilo 570 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında son yıllarda değişen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları ve yöntemleri mercek altına alındığı belirtildi.

Yapılan analizler taşra birimleri ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasına Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu şahsın yaptığı Türk plakalı TIR aracı, risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X- Ray taramasına sevk edildi. Tarama esnasında aracın römork kısmında bulunan yangın söndürme tüpünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, yangın tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilogram 570 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı. Olayla ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanma çalışmalarına devam ediliyor."

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