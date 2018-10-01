Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen S.M'nin kullandığı tırı durdurdu.

Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edilen tırda yapılan aramada, 48 şeffaf poşet içerisinde, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.M, M.H, E.Y ve F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

