Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen S.M'nin kullandığı tırı durdurdu.
Risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edilen tırda yapılan aramada, 48 şeffaf poşet içerisinde, 75 kilo 175 gram ecstasy hap ile 162 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.M, M.H, E.Y ve F.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü
Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı
2 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüden 'pes' dedirten savunma: Taş sandım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum