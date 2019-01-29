Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

EDİRNE (AA) - Türkiye'ye giriş için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda, 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, sınır kapısına gelen bir tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada tırdaki valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Aramada, 10 valiz içinde 193 pakette 235 kilo 338 gram gelen esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında olduğu S.G, R.V, T. A, M.D, D.V ve A.Ç gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

