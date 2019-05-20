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Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki operasyonda, 8 kilogram 488 gram esrar ile 22 kilogram 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapmak için gelen bir tır, pasaport ve gümrük tescil işlemleri sonrası Muhafaza personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.Dedektör köpekler aşırı tepki verdiYapılan taramada yasal yükün içerisinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki operasyonda, 8 kilogram 488 gram esrar ile 22 kilogram 260 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapmak için gelen bir tır, pasaport ve gümrük tescil işlemleri sonrası Muhafaza personelince riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Dedektör köpekler aşırı tepki verdi
Yapılan taramada yasal yükün içerisinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeklerin özellikle yükün arasında bulunan bir torbaya aşırı tepki vermesi üzerine açılan torbada, 7 pakette 8 kilogram 488 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadan kaçamadı
Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca edinilen bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türkiye’den çıkış yapmak isteyen bir şahsın otomobili x-ray taramasına sevk edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli ile yapılan müşterek aramada, dedektör köpeklerin tepki verdiği aracın sağ ve sol yan taraflarına sonradan kapaklı bölmeler yapıldığı görüldü. Söz konusu bölmelerde 22 kilogram 260 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Gerçekleştirilen iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan esrar ve afyon sakızı ile uyuşturucuyu taşımada kullanılan araçlara el konularak araç sürücüleri gözaltına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok

Kapıkule’de uyuşturucuya geçit yok
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