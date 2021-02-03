HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kapıkule’de yabancı plakalı tırda 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule’de yabancı plakalı tırda 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

03.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı plakalı bir tırda yapılan aramada 30 milyon TL değerinde 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, X-ray cihazına yönlendirildi.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı plakalı bir tırda yapılan aramada 30 milyon TL değerinde 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, X-ray cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında dorsenin tavanında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınan tırın narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine dorsenin tavan bölümü incelemeye alındı. Saç levha ile kapatılan dorsenin tavanında oluşturulan gizli bölmede plakalar halinde yerleştirilen paketlerin olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde 230 kilogram ağırlığında 30 milyon Türk Lirası değerindeki uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenirken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Uyuşturucu naklinde kullanılan araca da el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

İstanbullular dikkat! 1 aylık yasak kalktı

İstanbullular dikkat! 1 aylık yasak kalktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

POMEM 8 bin polis alımı 2021... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Beline kadar yükselen suya giren polis büyük takdir topladı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Polisin yaptığı takdir topladı

2021 İOKBS bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı! İOKBS ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? MEB bursluluk sınavı başvuru tarihi!

MEB bursluluk sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı!

Adana'da silahlı kavgada aynı aileden 7 kişi yaralandı

Bir ili karıştıran olay: 4'ü kadın 7 yaralı

Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında bir işçi toprak altında kaldı

Toprak altında kalan işçi için seferber oldular

Uludağ’da denetimler sıklaştı! Ekipler, sosyal mesafe uyarısı yapıyor

Uludağ’da denetimler sıklaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.