Kapıkule’de yakalanan dev uyuşturucuyla ilgili şebeke lideri yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yurt dışı bağlantılı gerçekleştirilen operasyonda, Ocak ayında Edirne’de ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroinin kaçakçılık girişiminin organizatörü ve uyuşturucu şebekesinin lideri yakalandı.

Ocak ayında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 454 kilogram 38 gram eroin ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Türk vatandaşı O.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu, uyarıcı madde ihraç etme ve kaçakçılık girişiminin organizatörlüğünü yapma suçundan arama kaydı açıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince irtibat görevlileri ve yurt dışındaki bağlantılar bilgilendirilerek şahsın yurt dışında olma ve yer değiştirme ihtimali bulunduğu belirtildi ve ülkelerinde şahsın görülmesi durumunda Genel Müdürlük ile irtibata geçmeleri istendi. Bunun yanı sıra şahsın pasaportuna tahdit konularak konum değiştirmesinin önüne geçildi.

Uyarı notunun ülkelere iletilmesinin ardından, İsviçre Gümrük İdaresindeki iletişim noktasından, pasaportu iptal olan şahsın Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmek üzere Zürih Havalimanına geldiği, not üzerine gözaltına alındığı bilgisi alındı. İsviçre Gümrük İdaresi ile paylaşılan kapsamlı bilgi ve belgeler neticesinde şahıs, Türkiye’ye gönderilmek üzere kontrollü olarak İstanbul uçağına bindirildi.

Öte yandan konu ivedilikle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı’na iletildi. Uyuşturucu şebekesi lideri, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince İstanbul Atatürk Havalimanında uçak kapısından alınarak Kapıkule Gümrük Sahasında bulunan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde hakkında düzenlenen tahkikat dosyası ile birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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