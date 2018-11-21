HABER

Kapıkule'de yakalandı, PKK propagandasından tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan A.M.L., pasaport işlemleri sırasında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan A.M.L., pasaport işlemleri sırasında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Romanya'da yaşadığı belirtilen A.M.L., Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında hakkında 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edilen A.M.L. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.L. tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERInstagram fenomenleri üzecek!Instagram fenomenleri üzecek!
Kırklareli'nde sahte içki operasyonu: 8 gözaltıKırklareli'nde sahte içki operasyonu: 8 gözaltı
Çocuğa 'cinsel istismar'dan gözaltına alındıÇocuğa 'cinsel istismar'dan gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.