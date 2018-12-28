HABER

Kapıkule'de yurda kaçak sokulmak istenen 20 köpek ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu.

Kapıkule'de yurda kaçak sokulmak istenen 20 köpek ele geçirildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan kontroller sırasında otomobilin bagajında karton kutular içine gizlenmiş 20 yavru köpek bulundu. Teriyer, Pekinez, Buldog ve Chow chow cinsi yavru köpekleri yediemine teslim edilmek üzere el konuldu. Otomobil sürücüsü A.S. ile yanında bulunan S.I., hakkında ise kaçakçılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Köpeklerin daha sonra ise Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol kapsamında HAYTAP'a teslim edileceği belirtildi. Daha önce ise yurda kaçak sokulurken yakalanan hayvanlar ihale yoluyla satılıyordu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Evlerinde tarihi eserle yakalanan baba- oğula gözaltıEvlerinde tarihi eserle yakalanan baba- oğula gözaltı
Sahte kimlikle yakalandıSahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

Genç kadın kendini astı! Olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Ordu'da korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

Korkunç cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.