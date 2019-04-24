Kapıkule'deki tır kuyruğu sorunu masaya yatırıldı

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kapıkule'deki tır kuyruğu sorununa ilişkin, "Aslında esas sıkıntı, Türkiye'den çıkış ve Bulgar gümrüğüne giriş noktasından kaynaklanıyor. Oradaki peron ve dezenfekte sayılarının arttırılması gerektiğini söyledik." dedi.

Turagay ve beraberindeki heyet Kapıkule'deki tır kuyruğu sorununu Bulgaristan'dan yetkililerle görüşmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana Kapıkule'deki tır kuyruklarının çözümü konusunda Bulgar gümrük yetkilileriyle üçüncü toplantılarını yapacaklarını belirtti.

Kapıkule'deki tır kuyruklarının azalması için Bulgar yetkililere bazı önerilerde bulunduklarını ifade eden Turagay "Aslında esas sıkıntı, Türkiye'den çıkış ve Bulgar gümrüğüne giriş noktasından kaynaklanıyor. Oradaki peron ve dezenfekte sayılarının arttırılması gerektiğini söyledik. Kendileriyle sahada beraber bir tespit de yaptık. Bugün Bulgar gümrük yetkilileriyle yapacağımız toplantı da önem taşıyor. İnşallah olumlu cevaplarla gelirlerse tır kuyruklarının önüne geçmiş olacağız." dedi.

Tır kuyruğu meselesinin bir günde çözülecek bir süreç olmadığını anlatan Turagay, bakanlık olarak aldıkları tedbirler sayesinde yol üzerindeki tır kuyruklarını kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

Turagay, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak ve beraberindeki heyet daha sonra Bulgar Gümrük İdaresi Başkanlığıyla görüşmek üzere yürüyerek Bulgaristan tarafına geçti.

