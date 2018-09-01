HABER

Kapıkule'den, tava ciğerli, tatlılı, müzikli uğurlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşları, kente özgü yöresel yiyecekler ikram ederek uğurladı

EDİRNE (AA) - Edirneli esnaf, yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giden vatandaşlara yöresel yiyecekler ikram etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısı önünde araçlarıyla yurt dışına çıkış için bekleyen gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli kemancı da eşlik ederek "Baş koymuşum Türkiye'min yoluna" şarkısını çaldı.

Esnafın ikramı yurttan ayrıldığı için hüzünlenen gurbetçilere moral oldu.

- "Onları hoş bir şekilde uğurlamak istedik"

Ciğerci Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurttan ayrılan vatandaşlarda güzel bir anı bırakmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında Edirne'ye uğrağını ve esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Dinar, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız dönüş yolunda. Gelirken de giderken de kentimize uğrayarak bizleri mutlu ettiler. Aynı zamanda tatillerini Türkiye'de yaparak ülkemize kazanç sağlıyorlar. Biz de onları hoş bir şekilde uğurlamak istedik. Onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kendilerine tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi gibi kentimizin tarihi lezzetlerini ikram ediyoruz. Önümüzdeki sene görüşmek üzere onlara hayırlı yolculuklar temenni ediyoruz." diye konuştu.

Şekerlemeci Arif Meriç ise gurbetçilerin Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Yolcunun duası her şeyin üzerindedir. Biz esnaf olarak onları gelirken de giderken de ikramlarla karşılayıp uğurluyoruz. Buradan onlara enerji yükleyip, güzel dileklerimizle uğurluyoruz." dedi.

- "Sırada beklerken bize güzel bir moral oldu"

Hollanda'ya giden Murat Yüce ise esnafın ikramlarını güzel bulduğunu söyledi. Yapılan uğurlamanın kendilerini duygulandırdığını aktaran Yüce, "Esnafa teşekkür ediyoruz. Bu sırada beklerken bize güzel bir moral oldu. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Fransa'ya giden Yavuz Şimşek de esnafa teşekkür ederek, "Türklerin misafirperverliği bir kez daha görülüyor. Çok güzel bir şekilde uğurlanıyoruz. Önümüzdeki yılın tatilini şimdiden iple çekmeye başladık." diye konuştu.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Coğrafi işaretli Ardahan balı için festivalCoğrafi işaretli Ardahan balı için festival
Rehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptıRehberler, Kızılırmak'ta temizlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirneli esnaflar gurbetçi yoğunluğu ikram Kapıkule Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İlginizi Çekebilir

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

TSK'dan Kuzey Irak'a PKK'ya ağır darbe! Hava harekatı sonrası patlama anı böyle görüntülendi!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.