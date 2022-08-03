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Kapılar kilitlendi! 1,5 yaşındaki Altan araçta mahsur kaldı: Ağlama annem

03.08.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda bir akaryakıt istasyonundan su almak için aracından inen Dilara Çakır, aracın kapılarının kilitlenmesi sonucu 1,5 yaşındaki oğlunun mahsur kalmasına neden oldu. Çakır, "Annem ben buradayım, kurtaracağız yavrum seni. Ağlama annem" derken, Altan bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırdı. Anne, ''Kapı kilitlendi. Arka kapıyı da açamadım. Telaşlandım. İtfaiye ekiplerini çağırdım" diyerek yaşadığı kabusu anlattı.

Kapılar kilitlendi! 1,5 yaşındaki Altan araçta mahsur kaldı: Ağlama annem

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'nde öğle saatlerinde su almak için bir akaryakıt istasyonuna giren öğretmen Dilara Çakır, aracından indiği sırada kapıyı kapatınca kilitlendi. Aracın bebek koltuğunda oturan Altan bebek, otomobilde kilitli kaldı. Dilara Çakır'ın ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, aracın şoför kapısının camını kırıp, içeri girdi.

''AĞLAMA ANNEM''

Ağlayan oğlunu sakinleştirmek isteyen Dilara Çakır, "Annem ben buradayım, kurtaracağız yavrum seni. Ağlama annem" dedi. Dilara Çakır, araçta 15 dakika mahsur kalan çocuğuna sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Altan bebeğin araç içerisinde sıcakta terlediği dikkati çekti.

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Dilara Çakır, su almak için aracından indiğini ve bu sırada kapıların kilitlendiğini belirterek, "Kapı kilitlendi. Arka kapıyı da açamadım. Telaşlandım. İtfaiye ekiplerini çağırdım" diye konuştu.

Manavgat ilçesinde öğretmenlik yaptığını aktaran Çakır, Serik ilçesine atandığını ve işlemlerini tamamlamak için de buraya geldiğini söyledi.

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(DHA)


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