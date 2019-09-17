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"Kapıları açabiliriz" uyarısı Bulgaristan’da endişeye yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden oldu.Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden oldu.
Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı’yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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