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Kapıları tekmeleyip ölüm tehdidi yağdırdılar! Sağlık çalışanlarına şoke eden saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da hemşire ile tartışıp Aile Sağlığı Merkezi'ne saldıran kişiler kameralara yakalandı. Kapıları tekmeleyerek binaya zarar vermeye çalışan kişiler, sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri savurdu. Saldırganların binanın önünde video çektikleri de gözlendi.

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ali Başaran Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire A.B. iğne olmaya gelen iki kadın hastayı üsluplarını düzeltmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarıya sinirlenen kadın hastalarla hemşire arasında tartışma yaşandı. Kadın hemşire aile sağlığı merkezinin sorumlu hekimine görevden çekilmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine kadın hastalar aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartıldı.

KAPIYI TUTARAK KENDİLERİNİ KORUDULAR

Dışarı çıkan kadınlar, arabada bekleyen bir erkek şahsı aile sağlığı merkezine çağırdı. Olay yerine koşarak gelen erkek şahıs, aile sağlığı merkezinin kapısını tekmelemeye başladı. Hemşire ve doktorlar can havliyle kapıyı tutarak saldırganın içeri girmesini önledi. O sırada saldırgan şahıs, sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri yağdırdı. Saldırgan şahıs ve beraberindeki kadınlar, sağlık çalışanlarının polis çağırması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

KORKUYLA ÇALIŞIYORLAR

Yaşanan olayın ardından hemşire A.B., polis merkezine giderek saldırgan kişi ve beraberindeki kadınlardan şikayetçi oldu. Şahısların daha sonra aile sağlığı merkezi önüne gelerek video çektiğini ifade eden A.B., korkuyla çalıştığını dile getirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; sağlık çalışanlarıyla tartışan kadınlar, aile sağlığı merkezinden dışarı çıkartılıyor. Dışarı çıkan kadınlar arabada bekleyen erkek şahsı çağırıyor. Aile sağlığı merkezine koşarak gelen saldırgan kapıyı tekmelemeye başlıyor. O sırada sağlık çalışanları saldırganın içeri girmesini önlemek için kapıyı tutuyor. Saldırgan, beraberindeki kadınlarla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Olaydan bir süre sonra aile sağlığı merkezi cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor.

İHA

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