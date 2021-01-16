Kapıları zile basarak açtıran bisiklet hırsızı güvenlik kameralarında

Eskişehir’de 11 adet bisiklet çalan ve 19 farklı suç kaydı bulunan Ahmet C. polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Kapıları daire zillerine basarak açtıran şahsın bisiklet çalma anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde artan bisiklet hırsızlığı konularıyla ilgili polis ekiplerine birçok şikayet geldi. İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ve Odunpazarı Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler konularla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından incelenen kamera kayıtlarının ardından bisiklet hırsızının Ahmet C. (30) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bir ay boyunca bisiklet hırsızını takip eden polis ekipleri yapılan titiz çalışmanın sonunda şahsı Emek Mahallesinde yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

“19 suç kaydı ve 5 ayrı hırsızlık olayından aranması vardı”

Öte yandan Ahmet C.’nin 19 suç kaydının bulunduğu ve 5 ayrı hırsızlık olayından aranmasının olduğu öğrenildi. Şahsın çaldığı bisikletlerin değerleri bin 500 - 7 bin lira arasında değişirken, bisikletler sahiplerine teslim edildi.