Kapının arkasını gören şoke oluyor! Çin'de tuvaletler dahi garip

Tuvaletlerine kadar yansıyan bu gariplikler sosyal medyaya taşınınca dünyanın gündemine oturması da kaçınılmaz oluyor.

Çin'in garip yüzü

1 / 31 Çin'deki bu tuvalet kapının dışından bakılınca her şey normal gibi görünüyor ama siz bir de içini görün.

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3 / 31 Tren yolcuları

4 / 31 Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı...

5 / 31 Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi...

6 / 31 Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.

7 / 31 Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı.

8 / 31 Çin'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.

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10 / 31 Çin'de geleneksel kamu tuvaleti.

11 / 31 78 Tayvanlı dolandırıcı Çin'e böyle getirildi.

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15 / 31 Çin'de yaşayan bir aile evini yıkımdan kurtarmak için bakın ne yaptı.

16 / 31 İnanması güç ama bu gördüğünüz bir dağ. Çin'de önceleri bir taş olduğu düşünülüyordu fakat yapılan araştırmalar sonucunda bunun bir taş olmadığına varıldı.

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18 / 31 Taşın derinliğine ulaşılmaya çalışıldı fakat bu girişimler başarısız olunca bunun bir dağ olduğunu kabul ettiler.

19 / 31 Burası dünyanın en etkileyici dağı olmayabilir ama Shouguang bölgesindeki tek dağ olarak bölgenin sembolü ve en popüler turistik yerlerinden biri.

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21 / 31 Çin Sanat Akademisi'ne girmek isteyen 78 bin kişi, giriş sınavı için yaklaşık 200 bin eser gönderdi.

22 / 31 Görevlendirilen uzmanlar bu eserler arasından en iyilerini seçmeye çalışıyor.

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25 / 31 Çin'den iPhone siparişi veren adam, kargosunun geldiği anı kamera karşısında açıp paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

26 / 31 Telefonu iPhone kutusu yerine başka bir telefon markasının kutusuna koyan Çinliler, böylece kargoda olabilecek hırsızlıkların da önüne geçmiş oldular.

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29 / 31 Taklit ürünleriyle tanınan ülke olan Çin, bu sefer güneşin görüntüsünü taklit ediyor. Ülkenin genelinde yaşanan hava kirliliği sadece sağlığı değil, şehrin görüntüsünü de mahvediyor.

30 / 31 Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği maksimum seviyenin bile 25 kat üzerinde bir kirliliğe sahip olan Pekin’de insanlar hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını yitiriyorlar. Kirlilik öyle bir boyutta ki, otoyollardaki görüş alanı bile birkaç metreye düşüyor. Bunu gören Çin hükümeti hava kirliliğini önlemek yerine Pekin içinde farklı noktalara LCD ekranlar koyarak güneşin doğuşunu veya temiz çevre görüntülerini yayınlıyor.