Oldukça pahalı fakat bir o kadar da kapış kapış giden bir otomobil ile karşınızdayız.
Avrupa pazarında yaklaşık 5 milyon euroya satılan Bugatti Model Divo, 40 ünlü zengin tarafından daha satışa sunulmadan kapış kapış alındı. Çok sayıda ünlü ve iş adamının ilgi gösterdiği otomobil Avrupa, Orta Doğu ve Asyalı müşteriler tarafından satın alındı.
Müşterilerinin isimlerini açıklamayan firma bu konuda bilgi vermekten kaçınıyor. 1500 beygir gücünde olduğu ve 40 şanslı kişi tarafından alındığı söylenen Divo, seri üretim yapılan Chiron’dan çok daha seri ve 35 kilo daha hafif. 100 kilometre hıza 2.5 saniyeden daha kısa bir zaman içerisinde ulaşan Divo, tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Kapış kapış satılan Bugatti Divo!
1.83 metre genişliğe ve 4.64 metre uzunluğa sahip olan lüks araç, yalnızca 2 renk seçeneğine sahip. Gümüş ve mavi renkleri olduğu belirtilen Divo’nun arka lambaları da 3D teknoloji ile üretilmiş durumda. Bu da araca optik bir görünüm kazandırıyor.
Adını Fransız Albert Divo‘dan alan aracın son hızı ise 380 km/saat ile sınırlandırılmış durumda. Eh ne diyelim... şimdiden kullanacak olan şanlı insanlara hayırlı olsun.
Kaynak: Teknolojioku
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