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Kapısı açık dolmuştan düştü! Lise öğrencisi Helin ağır yaralı

12.01.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde, feci bir kaza meydana geldi. Hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşen lise öğrencisi Helin Doğan (15) ağır yaralandı. Dolmuş şoförü gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Feci kazanın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kapısı açık dolmuştan düştü! Lise öğrencisi Helin ağır yaralı

Olay, dün, Mamak ilçesinde Natoyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kızılay yönünde giden Haydar Vural yönetimindeki dolmuş, bir süre kapısı açık halde ilerledi. Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, ağır yaralandı. Helin Doğan, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Dolmuş şoförü Haydar V., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Haydar V., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyleyen Haydar V., 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken, Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın altında kaldığı görüldü. (DHA)

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Mamak Ankara
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