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Kapısı açık minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği yolcu minibüsünde açık olan kapıdan aşağı düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde 9 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kapısı açık minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bindiği yolcu minibüsünde açık olan kapıdan aşağı düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde 9 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Nafiye Şahin, kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki 41 J 3237 plakalı özel yolcu minibüsüne bindi. Sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için aracın içinde yürürken dengesini kaybeden Şahin, açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralanan Şahin’i gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

16 günlük yaşam savaşına yenik düştü
Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede yoğum bakım ünitesinde 16 gündür yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alınan sürücü O.Ş. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.Ş.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Şahin’in ölümünün ardından tekrar gözaltına alınan sürücü, bugün Gölcük Adliyesine sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Şahin’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olduğu ve Lütfiye Mahallesi’nde annesi Lütfiye ve babası Hüseyin Şahin ile birlikte yaşadığı öğrenilen Nafiye Şahin’in cenazesi yaşadığı mahallede bulunan Lütfiye Camisi’ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Şahin’in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Helallik istenmesinin sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şahin’in cenazesi, Lütfiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Şu anda bizim canımız yanıyor”
Yaşanan olayın bir ihmalden kaynaklandığını söyleyen Şahin’in ablasının eşi Şükrü Güven, “Bu köyde daha önce de bunun gibi kazalar olmuş. Ama bu arkadaşlar kimseyi dikkate almamışlar. Araçlar tıklım tıklım bir şekilde gidip geliyor. Duraklarda durmuyor, kapıları açık. İnsanların can güvenliklerini hiçe sayıyorlar. Defalarca bu sürücü arkadaşlar uyarılmış. Burada sonuçta bir can alındı. Ama köy halkında da biraz duyarsızlık var. Kimsenin üzerine gitmek istemiyorlar. Yetkililer buna müdahale etsin. Başka canlar alınmasın. Şu anda bizim canımız yanıyor. Buna en kısa sürede müdahale edilsin” dedi.

Kapısı açık minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

Kapısı açık minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

Kapısı açık minibüsten düşerek ölen kadın toprağa verildi

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