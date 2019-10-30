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Kapısı iple tutturulan kamyonetle tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, kasasında eşya yüklü kamyonetin açık kapısının kapalı olan kapıya iple tutturularak, trafiğe çıkarılması, sürücülerin tepkisine neden oldu.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, kasasında eşya yüklü kamyonetin açık kapısının kapalı olan kapıya iple tutturularak, trafiğe çıkarılması, sürücülerin tepkisine neden oldu.
Karabük- Safranbolu yolunda, kasasında eşya yüklü olan, 78 AF 127 plakalı kamyonetin açık kapısının kapalı olan kapıya iple tutturulduğu görüldü. Yana doğru açık olan kapının her an ipten kurtulup, açılacak gibi olması, yoldaki sürücüleri korkuttu. Sürücüler, cep telefonlarının kameralarıyla kamyonetin görüntüsünü çekip, şoföre tepki gösterdi. Safranbolu yönüne giden kamyonet sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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