Diyarbakır’da yaşayan 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Seyran Tokay, 10 yıl önce eşini kaybetti. Resmi nikahı olmadığı için dulluk maaşı alamayan Tokay, kapısı ve penceresi kırık evde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Diyarbakırlı Seyran Tokay, yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybetti. Eşi hayattayken bir şekilde yaşama tutunmayı başaran Tokay’ın hayatı, hayat arkadaşını kaybetmesiyle bir anda değişti. Beyninde bulunan tümör nedeniyle ameliyat geçiren talihsiz kadın aynı zamanda böbrek yetmezliği sorunu ile karşılaştı. Resmi nikahı olmadığı için eşinin ölümü sonrası dulluk maaşı da alamayan Tokay, 2 çocuğu ile yapayalnız kaldı. Bir çocuğu menenjit geçiren Tokay’ın diğer çocuğu ise madde bağımlısı oldu. Bağlar ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde kapısı ve penceresi kırık harabe evde yaşama tutunmaya çalışan Tokay, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesini istedi.

"Kapı ve pencere kırık, korktuğum için ışıklar açık uyuyorum"

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tokay, evlerinin kapı ve penceresinin kırık olduğunu söyledi. Tokay, "Yataklarım hep dışarıda, utanıyorum. Evimizin her tarafı dökülüyor. Ameliyatlıyım başımda tümör var ameliyat oldum, doktora gitmem gerek. 3 ayda bir tedavi görüyorum, MR çektiriyorum. Böbrek hastasıyım, oğlumun 3 ayda bir Elazığ’da tedavi olması lazım oğlum da görmüyor perişan bir durumdayım. Komşular bana bakıyor bazen, evimin hali ortada. Evimizde bir perdemiz bile yok. Evime, oğluma destek istiyorum ona çok çok dua ederim. Devlet 3 ayda bir 150 lira okul parası veriyor. Resmi nikahım yok, evimin yapılmasını istiyorum bana yardım etsinler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidiyorum bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hayırseverlerden yardım istiyorum. Ev rutubetli, ameliyatlı olduğum için hep dışarı çıkıyorum. Akşamları korkuyorum, kapı pencere yok diye ışığı açık bırakıyorum o sebepten hep korkuyorum" dedi.



