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Kapısına bırakılan yemekleri almayınca polisi alarma geçirdi

01.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Antalya’da yaşlı bir adam, kapısına bırakılan yemekleri iki gün boyunca almayınca polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 728 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

Antalya’da yaşlı bir adam, kapısına bırakılan yemekleri iki gün boyunca almayınca polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 728 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Faik Seler, kapısına bırakılan yemek poşetlerini iki gün boyunca almayınca komşuları meraklandı. Kapıyı çalmalarına cevap alamayan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri de kapıyı uzun süre çalmalarına rağmen cevap alamadı. Ekipler, Seler’in bir yakınına telefonla ulaştı ve akrabalarının yedek anahtarla eve girip kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Ekipler bir süre daha yaşlı adamın kapısını çalıp ulaşamayınca bölgeden ayrıldı. Polisin çalışmasını yaşlı adamın komşuları da endişeli gözlerle izledi. Seler’in daire kapısının kolunda ve yerde iki yemek poşetinin olduğu görüldü.
Yaşlı adamın yürüme aparatı ile yürüyebildiği, bundan kısa süre önce benzer bir olayın yaşandığı ve evde bulunduğu öğrenildi.

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