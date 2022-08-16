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  4. Kapısına dayanıp camları yumrukladı, küfürler etti... Korku dolu anlar kamerada!

Kapısına dayanıp camları yumrukladı, küfürler etti... Korku dolu anlar kamerada!

16.08.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kamyonet şoförü, trafikte tartıştığı hafif ticari araç sürücüsüne dehşeti yaşattı. Tartıştığı sürücünün önüne kamyoneti kırarak kaza yapan trafik magandası, aracın kapısına dayanıp küfürler ederek camı yumrukladı. Trafik magandasının kendisini uyaran şoföre saldırdığı anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Kapısına dayanıp camları yumrukladı, küfürler etti... Korku dolu anlar kamerada!

Zeytinburnu Eski Ambarlar mevkiinde sabah 08.45 sıralarında iddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kendisini hızla geçen ve trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı. Bunun üzerine kamyonet şoförü ve araç sürücüsü arasında tartışma başladı.

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Yolda başlayan tartışmanın büyümesiyle kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etti. Uzun süre devam eden kovalamacada kamyonet şoförü hafif ticari aracın önüne kırdı. Ancak durmakta zorlanan şoför, kamyonetiyle bariyerlere çarptı.

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Daha sonra kamyonetten inen şoför hafif ticari aracın yanına gelerek küfürler savurdu, camları yumrukladı. Yaşananları ise hafif ticari araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga
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