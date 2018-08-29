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Kapısına 'İçeri yalnız polis girsin' notunu asan Rus, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eşiyle birlikte oturan Rus Sergey Cherevastov (48), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da eşiyle birlikte oturan Rus Sergey Cherevastov (48), evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Cherevastov'ın, intihar etmeden önce daire kapısına Rusça 'İçeri yalnızca polis girsin' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi 341 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Sergey Cherevastov'un eşiyle birlikte oturduğu dairenin kapısında asılı, Rusça 'İçeri yalnızca polis girsin' yazılı notu gören komşuları, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rus adamın eşine ulaşan polis, eve girince Cherevastov'u odasında iple tavana asılı buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cherevastov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sergey Cherevastov'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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