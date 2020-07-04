Kapısına mühür vurulan DTK'nin Eş Başkanı Leyla Güven'den Avrupa'ya mektup

Geçtiğimiz hafta, Diyarbakır'da gerçekleşen ve 42 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Demokratik Toplum Kongresi'nin de (DTK) kapısına mühür vuruldu, tabelası indirildi ve mülküne el konuldu. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Avrupa'daki siyasi parti temsilcileri ile Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, BM İnsan Hakları Temsilciği gibi birçok kurumun temsilcisine Cuma günü bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'nin gidişatına dair kaygılarını dile getiren Güven, siyasi yaşamıyla vekilliğinin düşürülmesine değindi ve kesinleşen cezalarıyla siyaset dışına itilmeye; kapısına mühür vurulan DTK'nin de "kriminalize" edilmeye çalışıldığını savundu. Güven DTK üyesi ya da delegesi olan birçok kişinin bu vasıflarından dolayı cezalar almasını, kriminalize edilmeye örnek gösterdi. Güven, mektupta Türkiye'de giderek otoriterleşen bir siyasi iktidar olduğuna vurgu yaptı ve bu durumun Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini tahrip ettiğini belirtti.

2010-14 yılları arasında Diyarbakır'ın Ofis semtindeki DTK binası teknik takibe alındı. Takip kararını veren hakim ve savcıların üçü daha sonra Gülen yapılanmasına karşı yürütülen operasyonlarda ihraç edildi. Bu dinlemelerden elde edilen tapeler, 2012 yılında başlayan KCK Davası'nın iddianamesinde yer aldı ve DTK'nin, "PKK eş güdümünde" olduğu öne sürüldü. Birçok Kürt siyasetçi, yargılandıkları davalarda DTK üyesi ya da yöneticisi olmakla suçlanıp ceza aldılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklanan iki belediye başkanı Gültan Kışanak ve Selçuk Mızraklı, yargılandıkları davalarda DTK üyeliği, katıldıkları kongre ve çalıştaylar suç unsuru olarak iddianamelerine eklendi. Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve açılan davada Demirtaş, DTK yöneticisi olmakla suçlanıyor. Savcılık, DTK'nin Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulduğunu, PKK güdümünde bir kuruluş olduğunu iddia etmiş, Demirtaş'ın "örgüt yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Selahattin Demirtaş, Nisan 2018'de Ankara Sincan'da görülen duruşmasında DTK ve kendisine yöneltilen iddialara karşı yaptığı savunmasında DTK'nin, siyasete başlama tarihinden önce kurulmuş olduğunu belirterek şunları söylemişti: "Oslo sürecinin içinde değildim ama DTK Öcalan'ın talimatıyla kuruldu, Öcalan'ın talimatıyla bütün faaliyetleri yürüttü demek gerçekten savcılara da yakışmıyor. Şimdi devletin huzurunda yapılan görüşmeler, kayıtla yapılan görüşmelerdir; sen onları alıp çarpıtıp 'bunlar talimattır' diye ifade ediyorsun." DTK ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı neydi? Demokratik Toplum Kongresi, 27 Ekim 2007 tarihinde 850 delege ise Diyarbakır'da kuruldu ve Eş başkanlık sisteminin uygulandığı ilk kurumlardan biri oldu. 101 kişilik daimi meclisi, 21 kişilik yürütme kurulu olan DTK bünyesinde eş başkanlık divanı, diplomasi, siyasi, ekoloji, dil, din, kadın, gençlik gibi farklı alanları temsilen 14 komisyon yer alıyordu. İlk eş başkanları Hatip Dicle ve Yüksel Genç, son eş başkanları da Leyla Güven ve Berdan Öztürk oldu. Diyarbakır'da kurulduğunda bölgedeki yüzlerce sivil toplum kuruluşu da DTK'nin içinde temsil edildi.