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  4. Kapısında kuyruklar oluşuyor

Kapısında kuyruklar oluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:04 | Son Güncelleme

Ankara’nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi olma unvanını elinde bulunduran Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da rekoru kimseye bırakmadı.

Ankara’nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi olma unvanını elinde bulunduran Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 2019 yılında da rekoru kimseye bırakmadı. 2019 yılında ziyaretçi akınına uğrayan müze, 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. 2019 yılı verilerine göre Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ankara’daki özel müzeler içinde en çok ziyaret edilen müze olurken, Türkiye genelinde ise ilk 10’a girdi. Müzeyi 1 yılda 400 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları kapısında kuyruklar oluşan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, sadece Ankara’dan değil, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Altındağ’ın dünyaca ünlü birçok müzeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ, bünyesinde bulunan birçok özel mekanla adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Bu nedenle Altındağ Ankara’nın en çok yerli ve yabancı turist çeken ilçesi. En çok ilgi çeken mekanlardan biri de Ulucanlar Cezaevi Müzesi. Türkiye’nin yakın tarihine ve siyasal geçmişine tanıklık etmek isteyen herkesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.
Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi’nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6’ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi’nin 6’ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.

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