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Kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu bulunan odada ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

ANKARA'da 5 yıldızlı lüks bir otel odasında, üzerinde Fatih Gül adına düzenlenmiş kimlik bulunan bir kişinin cesedi bulundu.

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da 5 yıldızlı lüks bir otel odasında, üzerinde Fatih Gül adına düzenlenmiş kimlik bulunan bir kişinin cesedi bulundu. Oda kapısında bulunan 'siyanür içtim odaya girmeyin' notu üzerine otele uzman ekipler sevk edildi Atatürk Bulvarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) karşısında bulunan otelde, iddialara göre sabah temizlik yapan görevliler, odanın kapısında 'siyanür içtim odaya girmeyin' notunu buldu. Temizlik görevlilerinin haber verdiği otel yetkilileri odaya girdiklerinde yatakta cansız yatan bir kişiyle karşılaştı. Yetkililer zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, odada siyanür bulunma tehlikesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, öldüğü belirlenen kişinin Kimya Mühendisi Fatih Gül olduğu belirlendi. Fatih Gül'ün, dün akşam saatlerinde otele giriş yaptığı belirtildi. Polis, otelin bulunduğu katta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başladı.

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