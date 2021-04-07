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Kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

07.04.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın, kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalandı.

Kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

Samsun’da hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 kadın, kapısını açıp girdikleri evde ev sahibine yakalandı. 2 kadın kaçarken komşuların takibi sonucu yakalanıp polise teslim edildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunan Serpil Ş.(35) ile Hanife G.(48) adlı kadınlar, yalnız yaşayan Aslı T.(38) adlı kadının evinin kapısını aparatla açarak içeri girdi. Evin içinde bir iki adım atan kadınlar bu sırada dışarıdan eve gelen ev sahibi kadına yakalandı. Serpil T.’nin yardım isteyip bağırması üzerine Serpil Ş. ile akrabası Hanife G. panik içinde kaçmaya kalktı. Ancak apartman sakinlerince yakalanarak polise teslim edilen kadın hırsızlar, Recep Tokur Polis Merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Savcıya ifade veren Serpil Ş. ile Hanife G. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Serpil Ş., "Akrabam olan Hanife ile birlikte çorap satmak için binaya girdik. Bir erkekle karşılaştık. ’Binada ne yapıyorsunuz’ diye sordu. Apartmandan çıkmama engel oldu. Ben apartmanda bağırmaya başlayınca onlar da bizi hırsızlık yaptığımızı söylediler" dedi.
Hanife G. ise "Benim çocuğum ve gelinim cezaevinde. 5 tane torunuma ben bakıyorum. Kapı kapı dolayıp çorap satıyorum. Komşum Serpil Ş. ile birlikte bir binaya satış yapmak için girdik. Bizden şikayetçi olan kadın geldi. Bir yerlere telefon açtı ve o sırada bir erkek geldi. Erkek şahıs ne yaptığımız sordu. Biz korkup binadan dışarı kaçtık" şeklinde konuştu.
Mahkemeye ifade veren Serpil Ş. ve Hanife G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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