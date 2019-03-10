Kapısız ve penceresiz evde yaşayan aile yardım bekliyor

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da dini nikahlı eşi Gurbet Ünüşdü (49) ve zihinsel engelli oğlu Kurtuluş Sağdıç (19) ile kapısı ve penceresi olmayan inşaat halinde evde yaşayan Mehmet Sağdıç (53), uzanacak yadrım elini bekliyor.

Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde inşaat halindeki bir evde, dini nikahlı eşi eşi Gurbet Ünüşdü ve zihinsel engelli oğlu Kurtuluş ile birlikte yaşayan Mehmet Sağdıç, eskiden çobanlık yaptığını, ancak iş bulamadığı için çalışamadığını söyledi. Kapısı ve penceresi olmayan evde ne kadar kalacaklarının bile belli olmadığını anlatan, Sağdıç, oğulları Mehmet'e bağlanan 800 TL engelli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti. Kapı ve pencereleri tahta, muşamba gibi malzemelerle kapatarak ailesini soğuktan korumaya çalıştığını söyleyen Sağdıç, "Malımız yok, mülkümüz yok, ağzımda diş bile yok. Yardım bekliyoruz" dedi.

